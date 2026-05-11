В Пскове задержали нетрезвого водителя на Mitsubishi, ранее уже попадавшегося за езду в пьяном виде

Псковская дорожная полиция в областном центре установила водителя «под градусом», который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

У дома по улице 128 Стрелковой дивизии инспекторы ДПС госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mitsubishi. Выяснилось, что управлял этой иномаркой пскович, 1980 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

УМВД напоминает, что такие негативные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям.