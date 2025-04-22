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Парковку на 20 мест оборудуют у колледжа на улице Леона Поземского в Пскове

Ремонт улицы Леона Поземского (участок от улицы Ипподромной до границы города Пскова) проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Расширение дороги будет от поворота на Ваулину гору. Здесь у нас двухлетний контракт. В этом году мы попробуем закончить участок Ипподромной», - сказал директор ООО «ДорСтройСервис» Корюн Аветян.

«Участок дороги действительно загружен, поэтому расширять его нужно», - добавил глава города Пскова Борис Елкин.

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Также на улице Леона Поземского рядом с Псковским колледжем профессиональных технологий и сервиса будет организована парковка на примерно 20 мест.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» между муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и ООО «ДорСтройСервис» заключен муниципальный контракт от на выполнение работ ремонту улицы Леона Поземского (участок от улицы Ипподромной до границы города Пскова) на сумму 314 935 983 рубля.

Срок выполнения работ - 28 сентября 2026 года.

В настоящее время подрядная организация выполняет следующие виды работ: устройство тротуаров; подготовка песчаного и щебеночного основания; установка бортовых камней.