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Главу Гдова оштрафовали за экономию электроэнергии и гибель двух человек в ДТП

Главу городского поселения «Гдов» Ольгу Соколову оштрафовали на 20 тыс. рублей за экономию электроэнергии, в результате которой погибли два человека. Соответствующее решение вынесла 10 апреля мировой судья судебного участка № 3 Гдовского района Светлана Самсонова.

Согласно тексту решения, при участии прокурора Гдовского района Алексея Ушкачева рассмотрено дело о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Прокуратура Гдовского района установила, что на территории городского поселения «Гдов» освещение автомобильных дорог не обеспечено надлежащим образом в ночное время суток. Освещение автомобильных дорог Гдова в период с 00.05 до 04.30 не осуществляется, за исключением центральной улицы Карла Маркса.

Данные недостатки являются нарушением п. 4.6.1.1 , 4.6.1.13, 4.6.1.16 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Отсутствие необходимого освещения явилось условием, способствовавшем совершению 19.01.2025 год в 02.30 дорожно-транспортного происшествия возле дома № 26 по ул. Печатникова в Гдове, в результате которого погибло 2 человека.

В решении суда сообщается, что Ольга Соколова в судебном заседании вину признала. В январе 2025 года был установлен график выключения освещения на улицах Гдова, с целью экономии бюджетных средств. График составляла она. Свет отключался в 00.05 до 04.30 минут. В январские праздники освещение не отключалось до 3 часов ночи. Центральная улица Гдова, Карла Маркса в ночное время не отключается. На момент вынесения решения суда освещение не выключается до 5.20.

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Мировой судья постановил признать главу городского поселения «Гдов» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12,34 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей

Напомним, дорожно-транспортное происшествие в Гдове в январе 2025 года вызвало большой общественный резонанс. 19 января водитель автомобиля Skoda 2003 года рождения сбил трех пешеходов – мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места происшествия. Два человека погибли на месте ДТП. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель был оперативно установлен. На данном участке улице Печатникова нет тротуаров и в момент ДТП не работало искусственное уличное освещение.