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Скорость движения ограничат на трех участках трассы Р-23 «Псков» 6 мая

На трех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке 99-111 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка осевой полосы от пыли и грязи.

На 31-79 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будут проводить помывку обочин и перекрестков.

На участке 74-75 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка водоотводной канавы, предусмотрена установка схемы организации дорожного движения.