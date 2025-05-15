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АвтоМир / Дороги

В Пскове объявлен конкурс на ремонт покрытия моста Невского

18.05.2025 22:56|ПсковКомментариев: 0

В Пскове объявлен открытый конкурс на выполнение работ по ремонту покрытия проезжей части моста им. Александра Невского через реку Великую. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, итоги определения подрядчика подведут 4 июня.

Протяженность участка - 0,387 км. Срок выполнения работ – до 1 февраля 2027 года.

Начальная цена - 344 млн 741 тыс. 359,79 рублей.

Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 35% процентов цены контракта.

Как сообщалось ранее, пскович обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой оказать содействие в проведении ремонта дорожного покрытия моста имени Александра Невского, который соединяет густонаселенные микрорайоны регионального центра. Предложение было озвучено на личном приеме граждан по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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