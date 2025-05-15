Круговой перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове полностью переустроят

На круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове грядут масштабные изменения, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности запланировано расширение проезжей части круга с увеличением ширины полос. Параллельно будет выполнено полное переустройство перекрёстка и перенос линий наружного освещения.
«Новый облик перекрёстка обеспечит более комфортное и безопасное движение, а также снизит загруженность в час пик. О точных сроках реализации сообщу дополнительно! Следите за новостями!» - уточнил Борис Елкин.