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Круговой перекрёсток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове полностью переустроят

На круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове грядут масштабные изменения, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности запланировано расширение проезжей части круга с увеличением ширины полос. Параллельно будет выполнено полное переустройство перекрёстка и перенос линий наружного освещения.

«Новый облик перекрёстка обеспечит более комфортное и безопасное движение, а также снизит загруженность в час пик. О точных сроках реализации сообщу дополнительно! Следите за новостями!» - уточнил Борис Елкин.