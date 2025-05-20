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Перекресток улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове расширят до 1 сентября

В Пскове объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. Извещение опубликовано на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 20 мая.

Подрядчику предстоит ремонт участка протяженностью 139 метров. В перечень работ входят, среди прочего: фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 6 см на площади 1415 квадратных метров, укладка геосетки и устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз) на площади 1645 квадратных метров, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, нанесение дорожной разметки, замена освещения и светофоров.

Начальная цена - 5 млн 673 тысячи 147,72 рубля.

Окончание подачи заявок – 28 мая. Окончание работ - 1 сентября 2025 года. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок по согласованию с заказчиком.

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Напомним, 20 мая глава Пскова Борис Елкин анонсировал масштабные изменения на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной

«В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности запланировано расширение проезжей части круга с увеличением ширины полос. Параллельно будет выполнено полное переустройство перекрёстка и перенос линий наружного освещения. Новый облик перекрёстка обеспечит более комфортное и безопасное движение, а также снизит загруженность в час пик», - сообщил глава Пскова.