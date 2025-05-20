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Движение по полосе улицы Льва Толстого в Пскове закроют до 30 июня

Движение по полосе улицы Льва Толстого в районе здания №3 в Пскове закроют с 23 мая по 30 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

В связи с проведением работ по восстановлению кирпичной кладки вент-шахт на крыше дома с 23 мая по 30 июня будет закрыта одна полоса движения по улице Льва Толстого в районе здания №3, при движении от улицы Кузнецкой в сторону улицы Гражданской.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.