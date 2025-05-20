АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 23 мая

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

На участке 40-44 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка краевой линии у разделительной полосы, очистка разделительной полосы вручную.

На 40-50 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 9:00 до 17:00. На участке проведут механическую очистку обочин.

На участке 60-74 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будут производить скашивание травы на откосах механическим способом.