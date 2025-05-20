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На четырех участках трассы Р-23 «Псков» 27 мая ограничат скорость транспорта

На четырех участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-45 км ограничение скорости движения введут в оба направления с 9:00 до 17:00 для очистки краевой линии у разделительной полосы и обочин.

На участке 32-53+тр.р. 48 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления (с установкой схемы ОДД) с 9:00 до 17:00 для устранения размывов на откосах.

С 99 по 111 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, причина - механическая очистка краевой полосы от пыли и грязи.

На участке 158-179 км ограничение скорости движения в оба направления объявят с 8:00 до 17:00 также для текущих дорожных работ.