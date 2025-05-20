Борис Елкин: Расширенное «кольцо» на Индустриальной станет более безопасным

Модернизация кругового перекрестка на пересечении улиц Индустриальной и Инженерной в Пскове сделает движение по нему более безопасным. Таким мнением поделился глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Он отметил, что движение по обновленному кругу станет более безопасным и прогнозируемым.
«Было принято решение незначительно расширить круговое движение с переносом соответствующих сетей, в результате чего будет уже более широкий круг, с более широкими полосами. Соответственно, движение будет более безопасным и прогнозируемым. Надеюсь, что получится избежать того количества ДТП, которое сейчас на этом участке дороги мы видим ежемесячно», – добавил глава города.
Борис Елкин подчеркнул, что работы на круговом движении планируется завершить к новому учебному году.
«Круговое движение мы планируем реализовать до конца лета, чтобы уже к новому учебному сезону, когда у нас движение и поток транспорта увеличится, наши жители ездили по новому широкому круговому движению», - заключил градоначальник.
Также на время ремонтных работ движение на объекте будут частично перекрывать. Организацию схемы движения определят с подрядчиком.