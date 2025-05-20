АвтоМир / Дороги

В центре Пскова может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов

На Октябрьском проспекте в Пскове может появиться еще одна камера фотовидеофиксации на непропуск пешеходов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая рекомендация вынесена 28 мая городской комиссией по безопасности дорожного движения под руководством главы Пскова Бориса Елкина.

Рассматривался вопрос по установке светофорного объекта с кнопкой вызова на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Металлистов. Этот пешеходный переход - «предочаговое» место, за последнее время было два наезда на пешеходов.

По слова представителей Госавтоинспекции Пскова, установка светофора на данном переходе не является обязательной. Расстояние до ближайшего регулируемого перехода составляет менее 600 метров.

Переход является «ходовым», вариант с его упразднением не рассматривается. «Островок безопасности» также не является гарантией безопасности. Последний наезд произошел в крайней полосе, когда пешеход заканчивал движение.

Принято решение обратиться в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству для установки камеры фотовидеофиксации конкретно по непредставлению преимущества пешеходам.