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Улица Юбилейная в Пскове станет шестиполосной перед Народной и Маргелова

Улица Юбилейная в Пскове станет шестиполосной на участке, примыкающем к улицам Народной и Маргелова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин 28 мая на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

МКУ «Специализированный заказчик» готовит смету для проведения дорожных работ по работам на перекрестке.

По словам главы Пскова Бориса Елкина, появится дополнительная секция светофора для выполнения поворота с улицы Юбилейной налево на Народную.

На Юбилейной перед перекрестком с Народной будет реализована схема «2 полосы плюс 4 со смещением». Одна полоса предназначена для поворота налево на Народную, две для движения прямо и одна для поворота направо на улицу Маргелова.

Кроме того, в комплекс работ может быть включено устройство светофора на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской. Предполагается, что он будет останавливать движение со стороны дома офицеров, чтобы можно было безопасно выполнить поворот с Юбилейной налево на Красноармейскую.

Нерегулируемый пешеходный переход через Красноармейскую по улице Юбилейная переносить ближе к дому № 51 не будут. Ранее это предлагалось для обеспечения безопасности пешеходов.

Добавим, сейчас на Юбилейной перед Народной действует схема «2 полосы плюс 3». Поворот налево на улицу Народную небезопасен и часто приводит к происшествиям.