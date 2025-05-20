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Андрей Ермаков: Поиск альтернативного места отправки детей в летние лагеря ведется

В Пскове продолжается дискуссия о целесообразности использования улицы Пароменской в качестве места посадки и высадки детей, отправляющихся в летние лагеря. Несмотря на озвученные на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения нарушения законодательства, альтернативных площадок пока не найдено. Об этом на пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«Мы действительно с городом эту дискуссию ведем. Когда говорим о том, что что-то соответствует или не соответствует, речь идет о вопросах организации дорожного движения в городе. Определённые манипуляции необходимы, — отметил Андрей Ермаков. — Место, которое сейчас предназначено для посадки и высадки детей, выбрано не случайно. Оно не предполагает сквозного движения автотранспорта, который, не дай Бог, может создавать аварийную ситуацию. Там есть остановки, зоны ожидания и так далее».

При этом, по словам Андрея Ермакова, альтернативные площадки вызывают сомнения.

«Мы просили город еще раз внимательно рассмотреть этот вопрос, поскольку альтернативная площадка нам кажется проблемной. Там, насколько я помню, есть магазины, палатки и прочее», — добавил он.

Кроме того, большое количество посторонних людей, не связанных с процессом отправки и встречи детей, усложняет организацию и требует дополнительных мер контроля.

«Это процесс усложняет и обременяет его иными формами альтернативного надзора за ситуацией», — пояснил спикер.

Тем не менее диалог с городскими властями продолжается.

«Город нас слышит, диалог мы ведем. Наши промежуточные дискуссии о том, какая точка будет более предпочтительной, не влияют на процесс отправки или встречи», — подчеркнул Андрей Ермаков.

Он также заверил, что все мероприятия проходят с соблюдением правил и норм, включая согласование с Госавтоинспекцией и их сопровождение.

«Если какие-то изменения будут, которые повлекут за собой изменение маршрута следования родителей и детей, мы обязательно уведомим. Главное — безопасность», — резюмировал председатель комитета по образованию.