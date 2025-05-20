Андрей Ермаков: Поиск альтернативного места отправки детей в летние лагеря ведется 

В Пскове продолжается дискуссия о целесообразности использования улицы Пароменской в качестве места посадки и высадки детей, отправляющихся в летние лагеря. Несмотря на озвученные на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения нарушения законодательства, альтернативных площадок пока не найдено. Об этом на пресс-конференции на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
При этом, по словам Андрея Ермакова, альтернативные площадки вызывают сомнения.
«Мы просили город еще раз внимательно рассмотреть этот вопрос, поскольку альтернативная площадка нам кажется проблемной. Там, насколько я помню, есть магазины, палатки и прочее», — добавил он.
Кроме того, большое количество посторонних людей, не связанных с процессом отправки и встречи детей, усложняет организацию и требует дополнительных мер контроля.
«Это процесс усложняет и обременяет его иными формами альтернативного надзора за ситуацией», — пояснил спикер.
Тем не менее диалог с городскими властями продолжается.
«Город нас слышит, диалог мы ведем. Наши промежуточные дискуссии о том, какая точка будет более предпочтительной, не влияют на процесс отправки или встречи», — подчеркнул Андрей Ермаков.
Он также заверил, что все мероприятия проходят с соблюдением правил и норм, включая согласование с Госавтоинспекцией и их сопровождение.
«Если какие-то изменения будут, которые повлекут за собой изменение маршрута следования родителей и детей, мы обязательно уведомим. Главное — безопасность», — резюмировал председатель комитета по образованию.