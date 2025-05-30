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Движение на улице Печорской в Пскове временно сделают двусторонним

Стартует второй этап реконструкции теплотрассы на улице Рокоссовского с увеличением диаметра трубопроводов. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, в связи с этим потребуется временно ограничить автомобильное движение на улице Коммунальной с 12 июня по 12 июля.

«Для качественного проведения необходимых работ, к сожалению, потребуется временно ограничить автомобильное движение на улице Коммунальной с 12 июня по 12 июля. В указанный период останется доступной лишь одна полоса из четырёх. Автобусы эти изменения не затронут, они продолжат следовать по своим маршрутам без изменений», - рассказал глава Пскова.

Для минимизации неудобств автомобилистов также будет организовано временное двустороннее движение на Печорской улице.

«Отмечу, что практически вся теплотрасса уже реконструирована – проложено около 90% новых трубопроводов, остался лишь финальный участок. Приношу искренние извинения за временные ограничения и прошу отнестись с пониманием к проводимым работам», - уточнил Борис Елкин.