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С 3 июня изменится схема движения на некоторых улицах Пскова

В связи с проведением дорожных работ с 3 июня изменится схема движения на некоторых улицах Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

На улице Народной в районе здания №10 закроется одна полоса движения при движении от улицы Розы Люксембург в сторону Рижского проспекта до 5 июня.

А до 4 июня с 8:00 до 17:00 закроется участок автомобильной дороги на Красноармейской набережной в районе пересечения с Казарменным переулком. В ночное время с 17:00 до 08:00 движение будет восстановлено.