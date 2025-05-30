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АвтоМир / Дороги

«Ваши проблемы»: псковичи ждут ремонта двора на улице Западной

02.06.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Жители многоквартирного дома на улице Западной, 31 выразили недовольство по поводу отсутствия парковочных мест и затянувшегося ремонта дворовой территории. Обращение местных жителей поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Вступаешь в программы по ремонту дворов, но они не работают. Ждёшь четыре года, а в ответ слышишь: "Денег нет, но вы держитесь..." Мы про вас помним», — делятся своими переживаниями псковичи.

По их словам, обращение в областное правительство не дало желаемых результатов.

«Привезли асфальтобетонную крошку как временную меру, а дальше — ваши проблемы. Если у тебя нет хорошего депутата, то не жди помощи», — добавляют они.

В ответ на обращение Псковской Ленты Новостей в администрации города пояснили, что всё имущество на территории многоквартирного дома и в границах земельного участка является собственностью жильцов.

«Принятие решения о ремонте, благоустройстве прилегающей территории и определение источника финансирования — право собственников помещений в многоквартирном доме. Один из вариантов — участие в конкурсе территориальных общественных самоуправлений», — уточнили в администрации и добавили, что лимиты на ремонт дворовых территорий в Пскове в настоящее время распределены, что затрудняет возможность проведения работ в ближайшее время. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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