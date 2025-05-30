Нижний слой асфальта уложили на улице Генерала Маргелова в Пскове

На улице Генерала Маргелова в Пскове завершили один из этапов ремонта дорожного покрытия, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал
Глава подчеркнул, что укладка нижнего слоя асфальта - это только первая часть запланированных работ.
«Впереди ещё предстоит уложить финальный слой покрытия с заменой железобетонных плит, обустроить пешеходные зоны и автобусные остановки», - заключил Борис Елкин.
Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход ремонта улицы Генерала Маргелова.