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АвтоМир / Дороги

Движение на улице Советской в Пскове ограничат на два дня

04.06.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением дорожных работ с 5 по 6 июня с 8:00 до 17:00 ограничат движение на улице Советской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

С 8:00 до 17:00 будет закрыта одна полоса движения в районе здания №29А и №29Г по улице Советской, при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Детской. (В ночное время с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено). 

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - уточнили в администрации. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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