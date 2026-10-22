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Администрация Пскова заказала ремонт тротуаров вблизи перекрёстка улиц Свердлова и Воеводы Шуйского

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Администрация Пскова заказала ремонт тротуаров вблизи перекрёстка улиц Свердлова и Воеводы Шуйского. Начальная цена составляет 1 млн 10 тысяч 101,01 рубля, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчик должен выполнить устройство тротуара с покрытием из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см, разобрать старые бортовые камни и установить новые. 

Срок выполнения работ - до 30 ноября 2026 года. 

Установлены гарантийные сроки:

  • Асфальтобетонное покрытие тротуара – 4 года;
  • Основание дорожной одежды тротуара – 6 лет;
  • Бортовой камень (бетонный) – 2 года.
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