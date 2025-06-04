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Борис Елкин о ремонте улицы Леона Поземского: Основная работа идет на тротуарах

Ремонтные работы на улице Леона Поземского ведутся с опережением графика. Об этом журналистам рассказал глава города Пскова Борис Елкин 17 июня.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Действительно, в данный момент выполняются работы по ремонту улицы Леона Поземского. Сроки достаточно широкие, ввиду того, что объект переходящий, но подрядчик идет с опережением графика», — отметил Борис Елкин.

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Он сообщил, что уже завершены работы на участке от въезда в город до улицы Чудской, а сейчас ведутся работы от Чудской до улицы Алмазной.

«Основная работа сейчас, конечно, на тротуарах. Учитывая, что части тротуаров вообще не было, появляются новые заездные карманы для парковки, новые автобусные остановки, новые тротуары. Где-то отремонтировали существующие, уширили, чтобы сделать передвижение более комфортным для наших горожан», — добавил он.

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Глава города также отметил, что укладка верхних слоев асфальтобетона, скорее всего, будет выполнена ближе к осени, но это не повлияет на безопасность и пропускную способность улицы.

Напомним, на ремонт улицы Леона Поземского выделили порядка 300 миллионов рублей. Ремонт осуществляется на участке от границы города до перекрестка с улицей Ипподромной.

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Глава Пскова также анонсировал планы на следующий год: «От Алмазной до Ипподромной будет сделано круговое движение на пересечении Алмазной, Леона Поземского и Школьной. Это снизит напряженность и уменьшит количество дорожных происшествий, а также заторовых ситуаций на этом участке».

«Участок высокоинтенсивный, и круговое движение позволит снять часть нагрузки, так как светофорные регулирования везде просто необходимы», — заключил глава Пскова.