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В «Псковавтодор» поступила новая уборочная машина

«Псковавтодор» пополнил парк спецтехники новой уборочной машиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Для нужд «Псковавтодора» закупили вакуумную подметально-уборочную машину Ceksan 8 для уборки дорог и придорожных территорий.

«Обновление материально-технической базы – важная часть работы по поддержанию дорожной инфраструктуры региона в надлежащем состоянии», - отметили в комитете.