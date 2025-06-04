В «Псковавтодор» поступила новая уборочная машина

«Псковавтодор» пополнил парк спецтехники новой уборочной машиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Для нужд «Псковавтодора» закупили вакуумную подметально-уборочную машину Ceksan 8 для уборки дорог и придорожных территорий.
«Обновление материально-технической базы – важная часть работы по поддержанию дорожной инфраструктуры региона в надлежащем состоянии», - отметили в комитете.