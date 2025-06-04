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Тротуары продолжают обустраивать в Новоржеве

Вопросы обустройства тротуаров в Новоржеве обсудила с подрядчиком глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, сообщается на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Сегодня провели рабочую встречу с представителями заказчика и подрядчика по вопросам обустройства тротуаров в городе. Посмотрели проблемные участки, проанализировали возможные пути исправления ситуации, обговорили дальнейшие действия. Администрация взяла на себя обязанность проинформировать жителей на улице Пушкина по вопросам подъезда к придомовым территориям», - сообщила глава округа.

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Также Любовь Трифонова отметила, что в деревне Булохово завершаются работы по укладке асфальта на участке автодороги Булохово - Заход. Движение на ней по-прежнему ограничено.

Помимо этого, она сообщила, что на автостанции начались работы по нанесению разметки для обустройства парковки на данной территории. Одновременно планируется произвести расчистку дренажного лотка, чтобы обеспечить сток воды с данной территории.

«Приняла в работу депутатский запрос Антошковой Н. В. Совместно с начальником отдела Алексеевой О. Е. выехали на Западный переулок с целью определения работ по дальнейшему ремонту улицы. О результатах работ сообщу чуть позже. Посмотрела ход работ на Екатерининской площади, которые проводятся в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время подрядчик готовит основание для обустройства ступенек к памятнику», - заключила Любовь Трифонова.