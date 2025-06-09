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Общество

Армен Мнацаканян посвятил рабочую поездку в Новоржевский округ вопросам благоустройства

11.06.2025 17:47|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян посвятил рабочую поездку в Новоржевский муниципальный округ вопросам благоустройства. Вместе с главой Любовью Трифоновой он посетили ряд объектов. Об этом Армен Мнацаканян написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

Фотографии: Армен Мнацаканян / ВКонтакте

По его словам, от въезда в Новоржев и до перекрестка улиц Германа и Пушкина подрядчик делает тротуары по обе стороны центральной городской улицы. Средства федерального и регионального бюджетов позволят обновить тротуары, которые давно этого требовали, ведь проезжую часть отремонтировали в минувшем году по нацпроекту БКД.

У деревни Высокое идет ремонт моста через речку Селяха на автодороге Новоржев - Опочка. В этом году всем подрядчикам в сфере благоустройства приходится объективно нелегко в связи с затяжной дождливой погодой, и мостостроители здесь не исключение: небольшая речка сейчас едва ли не более полноводная, чем в период паводка.

 

В Высоком к 9 мая (с опережением срока на несколько месяцев) завершен проект ремонта и благоустройства местного братского захоронения. Финансирование в равных долях выделено из местного и регионального бюджетов.

«Бесспорно, место памяти преобразилось, большое спасибо всем, кто участвовал в этом добром деле!» - выразил благодарность заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Начался и второй этап благоустройства Екатерининского сквера в Новоржеве. Территория благоустраивается в рамках ФКГС нацпроекта «Жилье и городская среда» благодаря участию людей в общественном голосовании. Подготовительные работы подрядчик выполнил, теперь для укладки плитки ждет погожих дней.

«Очень здорово видеть, что на Новоржевской земле происходят позитивные перемены. Еще немало трудных вопросов, которые предстоит решить сильной и неравнодушной команде муниципальных властей. Но дорогу осилит идущий!» - пишет Армен Мнацаканян.

Пресс-портрет
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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