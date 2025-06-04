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Движение на улицах Ипподромная и Школьная временно ограничат в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 23 по 24 июня будет закрыта одна полоса движения на улице Школьной в Пскове в районе здания №18, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Кроме того, с 24 июня по 2 июля будет закрыта одна полоса движения по улице Ипподромной в районе домов №58 и №50.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.