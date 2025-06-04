По нескольким улицам Пскова временно ограничат движение транспортных средств 21 июня

21 июня по нескольким улицам Пскова временно ограничат движение транспортных средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.
Госавтоинспекция Псковской области информирует о введении временного ограничения (приостановки) движения транспортных средств в Пскове 21 июня в период с 13:25 до 14:25 в связи с проведением велопарада:
- по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
- по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы;
- по улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября;
- по улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта;
- по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до площади Ленина;
- по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
- по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гражданской;
- по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной.