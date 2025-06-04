АвтоМир / Дороги

Асфальт укладывают на дороге Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области продолжается ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. В настоящий момент подрядная организация ООО «ДАФ» приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта на участках км 18+438 - км 32+538, км 33+597 - км 33+897 и км 40+450 - км 43+500 в Стругокрасненском районе. Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 17,5 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В комитете отметили, что после завершения укладки выравнивающего слоя дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, ремонту автобусных остановок, съездов и пересечений. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки для повышения безопасности движения.

На ремонт выделено более 575 млн рублей, финансирование осуществляется за счёт федерального бюджета. Завершение работ запланировано на 30 июля.

Представители комитета заключили, что дорога Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса имеет важное значение для жителей двух районов, обеспечивая движение пассажирского и грузового транспорта, а также подъезд к федеральной трассе Р-23. Особую роль она играет в транспортной доступности посёлка Струги Красные, где расположены школа и центральная районная больница.