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Масштабный ремонт территорий на псковских улицах Западной и Коммунальной начнут в августе-сентябре

Подписан контракт на благоустройство дворовых территорий, прилегающих к домам №50, №52а по улице Коммунальной и №9, №9а по улице Западной, а также к домам №1 и №9 на улице Алтаева. Об этом пишет глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

В основу проекта лег тщательный анализ обращений граждан для решения всех волнующих проблем.



«Ориентировочно в августе-сентябре начнётся масштабный ремонт всех придомовых территорий. На улицах Западной и Коммунальной будет обновлено дорожное покрытие проезда, создана парковка, отремонтированы пешеходные зоны и заменены бортовые камни», - пишет Борис Елкин.

На улице Алтаева также проведут ремонт дорог, тротуаров и бордюров, обустроят парковочные места и благоустроят зелёные зоны с посевом газона. Дополнительно во всех дворах установят урны.

По его словам, подрядчик должен успеть выполнить все запланированные работы до конца этого года.