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Ограничение движения на улице Вокзальной в Великих Луках продлевают до 3 июля

Временное прекращение движения транспорта по участку улицы Вокзальной в Великих Луках (от проспекта Гагарина до перекрёстка переулка Пескарева и Нелидовского проезда) с 8:00 до 17:00 продлевается. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки, проезд закроют 1, 2 и 3 июля.

В администрации уточнили, что 27 июня движение автотранспорта на участке по улице Вокзальной от улицы Гражданская до перекрестка переулка Пескарева и Нелидовского проезда будет открыто.

«Просим учесть данную информацию при планировании маршрута», - добавили в администрации.

Напомним, с 24 июня закрывают для движения улицу Вокзальную на участке от проспекта Гагарина до улицы Гражданской с 8:00 до 17:00.