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В Псковской области обновляют дороги, ведущие к природным заповедникам

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковском районе ведутся масштабные ремонтные работы на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, которая является важной транспортной артерией, ведущей к государственному природному заказнику «Ремдовский», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На участках дороги км 37+550 – км 41+625, проходящих через деревни Грядище и Середка в Псковском районе, уже завершены работы по установке опор наружного искусственного освещения, а работы по устройству тротуаров активно продолжаются. С двух сторон дороги будет построено 3849 метров новых тротуаров шириной 1,2-2,25 м.

Капитальный ремонт планируется завершить до 31 июля 2026 года.

Параллельно на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье продолжается капитальный ремонт моста через реку Черная на км 54+300. На данный момент выполнены работы по устройству опор искусственного сооружения. Ведется подготовка к монтажу балок пролётного строения. Также выполняются работы по устройству и бетонированию конусов опор.

Завершение капитального ремонта моста запланировано на 30 сентября 2025 года.

Особое значение объектов в том, что они обеспечивают транспортную доступность к заказнику «Ремдовский». Этот уникальный природный комплекс, расположенный на побережье Псковско-Чудского озера, занимает площадь более 74 тысяч гектаров и является местом обитания редких видов животных и птиц, занесенных в Красную книгу.

В Бежаницком районе ведутся активные работы по капитальному ремонту участка автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло. Ремонт проходит на отрезке км 0+000 – км 6+030. Сейчас дорожники занимаются устройством тротуаров. Вдоль дороги будет построено 7865 метров новых тротуаров с обеих сторон, шириной от 1,5 до 2 метров.

Работы завершат к 1 сентября 2026 года.

Дорога ведет к Полистовскому заповеднику. Этот природный заповедник сохраняет уникальные экосистемы Полистово-Ловатской болотной системы, являющейся важнейшим местом обитания редких видов растений и животных. Его площадь 37 837 гектаров.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Псковской области ремонтируют дорожные объекты, которые обеспечивают доступ к заповедным территориям и способствуют развитию экологического туризма, заключили в комитете.