Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове

Начались работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Одна полоса в круге оставлена для проезда транспорта.
Раннее был подписан контракт на выполнение работ по ремонту перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» заключило контракт на выполнение работ с ООО «Спецтранссервис».
Цена контракта - 5 млн 673 тысячи 147,72 рубля.
Предоставляется гарантия:
Подрядчику предстоит ремонт участка протяженностью 139 метров. В перечень работ входят, среди прочего: фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 6 см на площади 1415 квадратных метров, укладка геосетки и устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз) на площади 1645 квадратных метров, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, нанесение дорожной разметки, замена освещения и светофоров.
Окончание работ - до 1 сентября 2025 года.