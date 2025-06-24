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Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове

Начались работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Одна полоса в круге оставлена для проезда транспорта.



Раннее был подписан контракт на выполнение работ по ремонту перекрестка улиц Индустриальной и Инженерной. МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» заключило контракт на выполнение работ с ООО «Спецтранссервис».



Цена контракта - 5 млн 673 тысячи 147,72 рубля.



Предоставляется гарантия:

верхний слой покрытия проезжей части – 4 года;

нижний слой покрытия проезжей части – 5 лет;

дорожная разметка термопластик – 1 год

бортовой камень – 2 года

кольцо опорное – 2 года;

комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года.



Подрядчику предстоит ремонт участка протяженностью 139 метров. В перечень работ входят, среди прочего: фрезерование существующего покрытия проезжей части на глубину до 6 см на площади 1415 квадратных метров, укладка геосетки и устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси тип А16Вт (габбро-диабаз) на площади 1645 квадратных метров, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, нанесение дорожной разметки, замена освещения и светофоров.



Окончание работ - до 1 сентября 2025 года.