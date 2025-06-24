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ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова

Техника и сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» работают на улицах города Пскова 2 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото и видео: ООО «Ситиинвестгрупп»

После недавнего шторма в Пскове остались поваленные деревья. Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» распилили и убрали их с дороги.

Также сотрудники компании произвели покос травы.

Техника поддерживает тротуары и проезжую часть в чистоте.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: