ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова

Техника и сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» работают на улицах города Пскова 2 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото и видео: ООО «Ситиинвестгрупп»
После недавнего шторма в Пскове остались поваленные деревья. Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» распилили и убрали их с дороги.
Также сотрудники компании произвели покос травы.
Техника поддерживает тротуары и проезжую часть в чистоте.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: