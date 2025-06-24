АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Дорожная текучка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Лето в городе Пскове является самым удобным и благоприятным временем для проведения дорожных работ. Среди крупных проектов: ремонт улицы Леона Поземского, Генерала Маргелова, укрупнение кругового движения на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной. Как идет ремонт? Какие есть подводные камни? Когда ожидать окончания работ?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.