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Прокуратура обязала администрацию Стругокрасненского округа улучшить дороги в деревне Маяково

В ходе предварительного обследования, проведенного прокуратурой Псковской области в деревне Маяково Стругокрасненского округа, были выявлены серьезные нарушения, касающиеся отсутствия стационарного электрического освещения и надлежащих дорог, сообщили в группе «Я выбираю чистый район» в соцсети «ВКонтакте».

Все соответствующие документы были переданы в прокуратуру района, которая в целях обеспечения устранения выявленных нарушений закона 24 апреля внесла представление в адрес главы округа. Однако при последующей проверке, проведенной 20 июня, было установлено, что выполнены лишь частичные ремонтные работы – планировка и выравнивание дорожного полотна с подсыпкой и замена водопропускной трубы – и только на одной улице в деревне Маяково, при этом стационарное электрическое освещение по-прежнему отсутствует, рассказали активисты.

В связи с неустранением выявленных ранее нарушений требований ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ 33220-2015, ГОСТ Р 52766-2007 прокуратура района 7 июля в Стругокрасненский районный суд направила исковое заявление о возложении обязанности на администрацию округа привести автомобильные дороги деревне Маяково в нормативное состояние и сделать освещение.