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На участке дороги Пушкинские Горы – Локня идет фрезерование покрытия

Работы по ремонту автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжаются в Новоржевском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В настоящее время на участке км 39+108 – км 44+447 протяженностью 5,339 км специалисты Псковавтодора приступили к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия.

После завершения фрезерования будет выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев нового асфальта, восстановление обочин и ремонт съездов. Также запланировано обустройство автобусных остановок в деревнях Гривино и Степанькино. Для безопасности дорожного движения специалисты Псковавтодора нанесут разметку и установят недостающие дорожные знаки и сигнальные столбики.

Дорога Пушкинские Горы – Локня является частью опорной сети региона и играет ключевую роль в транспортной связанности района. На ремонт данного участка направлено 134,6 млн рублей.