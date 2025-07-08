Фотофакт: Старинная брусчатка показалась из-под асфальта на улице Некрасова в Пскове

Старинная брусчатка показалась на улице Некрасова в Пскове, где срезали асфальт в рамках ремонта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в Пскове продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.
В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.
Также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.