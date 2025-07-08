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Фотофакт: Старинная брусчатка показалась из-под асфальта на улице Некрасова в Пскове

Старинная брусчатка показалась на улице Некрасова в Пскове, где срезали асфальт в рамках ремонта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в Пскове продолжается замена асфальта вдоль всей улицы Некрасова от Советской до Воровского. Предварительно проведена большая работа по полной замене подземных коммуникаций. Ремонт дорожного полотна и тротуаров хотят завершить к концу 2025 года.

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В связи с ремонтом на улице Некрасова до 15 сентября ввели одностороннее движение.

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Также ведутся работы по благоустройству зеленого полукруга возле здания правительства Псковской области.