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АвтоМир / Дороги

Движение общественного транспорта по улице Красноармейской набережной в Пскове перекроют 18 июля

17.07.2025 13:06|ПсковКомментариев: 0

Движение общественного транспорта по улице Красноармейской набережной в районе остановки «Дамба» перекроют 18 июля с 8:00 до 20:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотранс».

В связи с закрытием, автобусы будут следовать по изменённым маршрутам.

⦁ Автобусы маршрутов № 2 и 5 от остановки «площадь Победы» будут двигаться по улице Юбилейной с поворотом на улицу Мирную, затем выезжать на улицу М. Горького и продолжать движение по маршруту со всеми остановками.

⦁ Автобусы маршрута № 2 в сторону вокзала будут следовать по Рижскому проспекту до улицы Народной, затем направо до улицы Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Будет организована дополнительная остановка на улица Народной у магазина «Пятерочка».

⦁ Автобусы маршрутов № 5, 8 и 8А от Ольгинского моста также будут двигаться по Рижскому проспекту до улицы Народной, затем налево по улице Народной до улице Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Дополнительная остановка на улица Народной у магазина «Пятерочка» также будет доступна.

⦁ Автобус маршрута № 19 от остановки «Храм А. Невского» будет следовать по улице Мирной с выездом на улица Юбилейную и далее по маршруту со всеми остановками.

Источник: Псковская Лента Новостей
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