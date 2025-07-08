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На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июля

На четырёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-79-31 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться мойка обочин, перекрёстков и переходно-скоростной полосы.

На участке 178-158-178 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться скашивание травы в полосе отвода, откосах и обочинах.

На участке 130-158-130 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Здесь проведут ликвидацию размывов.

На 133-179-133 километрах, на подъезде №1 к городу Луга, ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будут проводить обработку от борщевика.