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В России обновили правила пропуска авто со спецсигналами

Правительство утвердило новые правила пропуска автомобилей с работающим спецсигналом на дорогах, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу или освободить полосу (ряд) проезжей части путем перестроения или выполнить иной маневр, предусмотренный Правилами, в случае приближения по той же полосе (в том же ряду) указанного транспортного средства для обеспечения его беспрепятственного проезда, a также сопровождаемого им транспортного средства», —говорится в документе.

Изменения внесли в абзац пункта 3.1 Правил дорожного движения.

Как разъяснили в Минтрансе, раньше в ПДД не было указаний, как именно и в каком случае водитель должен уступать дорогу. Из-за этого возникали опасные и спорные ситуации.

Теперь водители обязаны уступать полосу движения, т.е. перестраиваться на соседнюю или по возможности съехать на обочину. Это будет означать, что водитель исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности. Если спецтранспорт едет по соседней полосе, то водителю достаточно не создавать ему препятствий, пишут РИА Новости.