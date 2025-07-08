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Ремонт моста через речку Вербочка завершили в Островском районе

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области ведутся масштабные работы по ремонту дорог и мостов. За прошедшие полгода уже завершены ремонты на нескольких объектах, ещё на нескольких – идут финальные этапы, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Завершён ремонт моста через реку Вербочка на дороге Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Островском районе. Работы включали демонтаж старого покрытия и перил, восстановление пролётного строения, установку новых лестниц, ограждений, элементов укрепления берегов. Также обновлены подъезды, водоотведение, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

В Порховском районе обновили участок дороги Лудони – Павы – Боровичи протяжённостью более 3 км. Здесь заменили изношенное покрытие, уложили новые слои асфальтобетона, укрепили обочины, привели в порядок водопропускные трубы, автобусные остановки и нанесли разметку.

На финишной прямой ремонт на участке дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Островском районе. Здесь уже уложили почти 8 километров асфальта. Сейчас подрядчик занимается благоустройством прилегающей территории и готовит объект к сдаче.

В Стругокрасненском районе завершается ремонт нескольких участков трассы Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. Здесь досыпают обочины и наносят дорожную разметку.

На дороге Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе уложили асфальт на участке протяженностью 7,9 км. Дорожникам осталось укрепить обочины, отремонтировать съезды и остановки и нанести дорожную разметку. Этот маршрут важен для жителей приграничных деревень, по нему также ходит школьный автобус.

На завершающей стадии находятся работы на двух мостах:

Мост через реку Лада на трассе Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой;

Мост через реку Пенная на дороге Остров – Новоржев.

Все объекты реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Основная цель проекта – сделать дороги не только современными и безопасными, но и удобными для повседневной жизни жителей, а также для экономической активности и развития туризма.