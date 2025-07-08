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Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют в Палкинском муниципальном округе 26 июля

Движение транспорта на участке дороги Изборск – Палкино – Остров будет временно прекращено в Палкинском муниципальном округе 26 июля, сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Движение остановят в связи с мероприятиями, которые пройдут в честь 81-й годовщине освобождения район. Транспорт не сможет проехать на участке дороги Изборск – Палкино – Остров (по ул. Островской - от здания администрации до братских захоронений) с 12.30 до 15.00. Объезд будет осуществляться по ул. Набережная – ул. Заречная и по ул. Набережная – пер. Почтовый – ул. Подгорная.

« Просим водителей заранее планировать маршрут», – заключили в комитете.