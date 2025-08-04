АвтоМир / Дороги

В Великих Луках по участку улицы Карла Либкнехта временно закроют движение

По улице Карла Либкнехта от тепловой камеры ТК-161 (от въезда между домом №18а и домом №20 по улице Карла Либкнехта) до междворового проезда многоквартирного дома №15 и №19 по улице Карла Либкнехта будет прекращено движение автотранспортных средств с 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Движение будет прекращено в связи с проведением работ по ремонту инженерных коммуникаций через автомобильную дорогу на улице Карла Либкнехта с 11 по 26 августа.

Объезд будет осуществляться по Октябрьскому проспекту, улице Зверева, улице Энгельса.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять повышенную внимательность вблизи ремонтируемых участков.