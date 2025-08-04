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В Пскове завершили ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной

Почти на месяц раньше срока завершили ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

Благодаря уменьшению внутреннего диаметра кольца удалось увеличить ширину проезжей части.

Перекрёсток получил свежий слой асфальта и обновлённую дорожную разметку, которая предполагает выезд исключительно с крайней правой полосы.

«Спасибо подрядчику за оперативную и качественную работу. Это ещё один шаг к созданию комфортного и безопасного движения в нашем городе!» - отметил Борис Елкин.