В Пскове завершили ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной

Почти на месяц раньше срока завершили ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал
Благодаря уменьшению внутреннего диаметра кольца удалось увеличить ширину проезжей части.
Перекрёсток получил свежий слой асфальта и обновлённую дорожную разметку, которая предполагает выезд исключительно с крайней правой полосы.
«Спасибо подрядчику за оперативную и качественную работу. Это ещё один шаг к созданию комфортного и безопасного движения в нашем городе!» - отметил Борис Елкин.