Владимир Кузь: Геодезистов в Псковской области катастрофически не хватает

Дефицит кадров наблюдается в дорожной отрасли Псковской области. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Строительство всегда начинается с проекта. От подготовки проекта зависит конечный продукт. Качество наших проектов оставляет желать лучшего, а зависит это от инженера-проектировщика. Есть и хорошие проектировщики, но они стоят больших денег», - поделился Владимир Кузь.

Следующий этап - реализация проекта. В это время геодезисты делают съемку и разбивку, видят всю картину. Владимир Кузь отметил, что геодезистов в Псковской области катастрофически не хватает. Эти специалисты занимаются не только в дорожной отрасли, но и съемкой участков. Поэтому многие геодезисты со временем начинают работать на себя.

На следующем этапе нужен ручной труд, работа с лопатой. Здесь также наблюдается дефицит рабочих. Молодые люди заниматься этим не хотят, а для более взрослого поколения это физически тяжело.

Сложность представляют и работники ПТО. Эти специалисты должны ежедневно отслеживать ошибки в оформлении документации. Здесь также наблюдается нехватка качественных кадров.

«Строительство дороги – это не только выйти и положить асфальт. Это большой комплекс работы: проектировщики, геодезисты, ПТО, люди на лопатах, работники асфальтобетонных заводов. Кроме укладки асфальта надо укладывать бортовой камень. Проблемы с кадрами испытывают и частные компании, и государственные», - добавил Владимир Кузь.