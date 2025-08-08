АвтоМир / Дороги

«Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 августа. В нашем проекте мы продолжаем популяризировать рабочие профессии, рассказывать вам об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование; о предприятиях, где можно приносить реальную пользу и получать достойную зарплату.

Сегодня мы поговорили о тех профессиях, которые востребованы в сфере дорожного строительства. Гостем ведущей Любови Кузнецовой стал депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Как чувствует себя дорожная сфера в этом сезоне? Испытывает ли она дефицит кадров? Каких специалистов особенно не хватает? Слышат ли образовательные учреждения запрос работодателей на конкретных специалистов? Как можно сгладить проблему с кадрами в дорожной отрасли? Об этом - в эфире.