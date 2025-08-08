АвтоМир / Дороги

Шумовая разметка может появиться в Островском районе на аварийном участке трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь для предотвращения съезда автомобилей в кювет. Об этом сообщил инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Александр Алексеев 8 августа в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН FM.

Фото: ФКУ Упрдор "Алтай"

На 326 - 328 километре данной трассы зарегистрировано 2 съезда с дороги с пострадавшими, данный участок дороги является «предочагом» аварийности. Александр Алексеев уточнил, что это участок вблизи города Острова, перед подъемом дороги.

«Наше предложение - фрезерование по краевой линии разметки, либо обустройство шумовой разметки», - сказал Александр Алексеев. Аналогичное фрезерование уже произведено на участках автодороги в Стругокрасненском и Плюсском районах, где ранее также были отмечены случаи съезда с дороги.

Александр Алексеев

Добавим, шумовая разметка — это специальные искусственные микронеровности полотна дороги. При наезде на них машина начинает мелко вибрировать, а колёса — издавать характерный гул, привлекая внимание водителя. Создание такой разметки может проводиться при фрезеровании асфальта с добавлением в его структуру особых твёрдых материалов или нанесением сверху «гребёнки» или «пупырышков» из холодного полимера или термопластика.