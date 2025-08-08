АвтоМир / Дороги

Из-за подтопления домов в Порхове перекопают улицу Пионерскую

Ночью 11 августа на Порховский муниципальный округ обрушились обильные осадки, в результате которых жилые дома, приусадебные участки, хозяйственные постройки, расположенные на улицах Зелёная, Пионерская, Урицкого, казались подтоплены. Об этом сообщил глава Порховского округа Юрий Семенов в своем Telegram-канале.

Фотографии: Юрий Семенов/ Telegram-канал

Для более быстрого отвода воды и во избежание затопления жилых домов комиссия приняла решение о перекопке улицы Пионерской.

Завтра будет проведено более тщательное обследование повреждённых участков и рассмотрен вопрос о замене водопропускных труб на более больший диаметр.