Завершен ремонт участка дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией

В Островском районе завершены работы по ремонту 7-километрового участка автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Работы велись на отрезке с 20 по 28 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе работ выполнено фрезерование старого покрытия, укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, ремонт автобусных остановок, обустройство съездов и пересечений. Для обеспечения безопасности движения нанесена дорожная разметка. Ремонт выполнялся подрядной организацией ООО «ДорСтройСервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Автодорога входит в опорную дорожную сеть региона, соединяет Островский район с Пыталовским муниципальным округом и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса ежедневно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.

Напомним, в прошлом году был отремонтирован соседний 9-километровый участок этой же трассы. Общий объем финансирования ремонтных работ составил порядка 403 млн рублей из федерального бюджета.