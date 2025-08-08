АвтоМир / Дороги

Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября

Одну полосу на улице Крупской перекрыли для движения автотранспорта с сегодняшнего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Полосу перекрыли в связи с проведением дорожных работ до 1 октября на участке от улицы Ипподромной до 1-го Филоновского проезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации города.