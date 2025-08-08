АвтоМир / Дороги

На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября

Временное ограничение движения вводится на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, под ограничение попадает участок Юбилейной от улицы Мирная до площади Героев-Десантников.

В связи с проведением дорожных работ вводится временное ограничение движения транспорта c организацией движения автомобилей по полосам. Ограничение продлится с 9 по 13 сентября. Работы будут производиться ночное время с 21:00 до 08:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.